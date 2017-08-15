"Справа не тільки в дітях": ЗМІ розкрили деталі рішення Джолі і Пітта "пригальмувати" з розлученням

Фанати зіркової пари Бреда Пітта і Анджеліни Джолі зраділи новині про те, що актори скасували своє розлучення. Але насправді Бред і Анджеліна хочуть розділити майно та узгодити опіку над дітьми.

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Це розповіли інформатори журналу Heat, пише "Contact Music. "Возз'єднання дуже малоймовірно ...", – говорить співрозмовник. За словами джерела, Пітт і Джолі не поспішають скасовувати розлучення через гроші.

"У них дуже багато нерухомості і дуже багато питань, які не покриваються шлюбною угодою. Наприклад, Бред хоче зберегти маєток у Франції і винний бренд, тоді як Енджі хоче продати цю власність і використовувати всі гроші на благодійність", – розповіло джерело.

Також Пітт хоче залишити колекцію старовинних меблів, яка коштує близько 10 мільйонів доларів. Проте Джолі з радістю продала б її.

Крім того, Анджеліна з Бредом поки не можуть вирішити питання опіки над спільними шістьма дітьми.

"Бред продовжує наполягати на спільну опіку, але Енджі говорить, що повинна побачити рік його тверезості, перш ніж це дозволить", – зазначає джерело.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, нещодавно з'явилася інформація, що актори вирішили спробувати зберегти сім'ю.