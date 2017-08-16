"Мадонні - 59!": співачка осідлала коня і вшкварила пристрасний танок (фото, відео)

Американська поп-зірка Мадонна святкує день народження.

Співачці виповнилося 59 років. З нагоди святкування артистка влаштувала гучну вечірку, на якій з'явилася в образі шаленої імператриці.

У чорному мереживній сукні з кольоровим принтом і відвертим декольте знаменитість виглядала дуже ефектно. Образ відома блондинка доповнила чорним циліндричним капелюхом.

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На своєму дні народженні Медж запросила виступити танцівників контемпорарі, фрагментами танців яких поділилася в Instagram.

Та й сама Мадонна не втрималася і пустилася в пристрасний танок. Крім того зірка встигла покататися на коні.