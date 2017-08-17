Теракт в Барселоні: поранення отримали до 25 осіб - ЗМІ

Вантажівка, яка Врізався в натовп в Барселоні, вбила щонайменше двох людей, ще 20-25 постраждали. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожВодій, який наїхав на натовп людей у центрі Барселони, сховався в барі - ЗМІ

За словами поліцейських джерел, яких цитує місцевий журналіст Хосе Мігель Калатаюд, поранення отримали від 20 до 25 осіб.

Нападники втекли пішки і сховалися в одному з барів. Повідомляється, що вони озброєні. Також у ЗМІ була інформація, що нападники захопили заручників.

Громадські заходи у зв'язку з Фестивалем Грасії, який проходить з 15 по 21 серпня в Барселоні, були скасовані.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на Пласа-де-Каталунья в центрі Барселони, є загиблі і поранені. Поліцейські рекомендували уникати цього району.