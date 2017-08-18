З'явилося відео перестрілки після наїзду на пішоходів у Камбрільсі

У мережі з'явилося відео перестрілки з участю підозрюваного в наїзді на пішоходів в Камбрільсі через кілька годин після теракту в Барселоні. Відео опублікувало іспанське видання La Vanguardia.

Читайте такожКривавий четвер: що відомо про теракти в Іспанії, які сталися напередодні (відео)На відео зафіксовано, як вже після спроби наїзду на пішоходів у Камбрільсі один з підозрюваних тримає в руках невідомий предмет і кричить щось на адресу, імовірно, поліції на тлі звуків пострілів. Після чергового пострілу чоловік упав на дорогу, проте піднявся і почав рух у бік поліцейських. Далі прозвучали ще три постріли, і підозрюваний знову впав.

Раніше повідомлялося, що поліція Каталонії не виключає можливість нових атак. "Ми працюємо над версією, що виконавці протягом певного часу в будівлі в місті Альканар готували обидва теракти, проте ми не можемо пов'язувати всі сценарії. Це була група, ми не знаємо, скільки точно їх було. У той же час ми не можемо виключати подальших терактів", - заявив глава каталонської поліції