Поліція Іспанії заявила, що "пояси смертників" на терористах виявились муляжами

Терористи, що намагались скоїти теракт у курортному містечку Камбрільсі, мали несправжні "пояси смертників".

Читайте такожУ результаті теракту в Камбрільсі постраждали вісім людейІнформацію про наявність вибухових пристроїв на тілі терористів сьогодні спростував міністр внутрішніх справ Каталонії Хоакім Форн, повідомляє El Mundo, передає ЄвроПравда.

Те, що "пояси шахіда" виявились муляжами, підтвердив і глава Каталонії Карлес Пучемонд.

Після трагедії у Барселоні, внаслідок якої загинули 13 людей та отримали поранення понад 100 осіб, інша група терористів намагалася скоїти схожий теракт у іспанському містечку Камбрільс. Вони також спрямували автомобіль на людей.

Поліція зупинила авто пострілами, застреливши всіх п’ятьох нападників, четверо з них загинули на місці, ще один – пізніше, у лікарні.

Згодом поліція попередила мешканців та відпочиваючих Камбрільса про контрольовані вибухи у місті, оскільки почала знешкодження імовірного вибухового пристрою на тілі одного з терористів. Водночас, поліція наголосила, що інформація про вміст імовірного вибухового пристрою ще не була підтвердженою.