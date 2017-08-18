Швеція відмовила в притулку найстарішій у світі біженці

Швеція відмовилася надати притулок 106-річній уродженці Афганістану Бібіхал Узбеки (Bibihal Uzbeki), яку називають найстарішою в світі біженкою. Про це пише The Local з посиланням на сайт Blankspot.

Жінка разом із сім'єю покинула північне афганське місто Кундуз в 2015-му після вторгнення талібів. Пізніше в тому ж році, коли вона перебувала в таборі для біженців в Хорватії, її історія привернула увагу преси. Через кілька місяців Узбекі разом із сім'єю потрапила в Швецію.

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Щоб дістатися до цієї країни, вони, зокрема, перетнули Іран, Туреччину і Грецію. В дорозі родичам Узбекі періодично доводилося нести її на спині. «Це була важка подорож для всієї родини. Ми несли її, поки не дісталися до Німеччини, там лікар дав нам інвалідне крісло», — розповідав син біженки.

Тепер вона повинна повернутися в Афганістан або відправитися в будь-яку іншу країну, яка її прийме. На рішення шведської влади подана скарга, вона поки не розглянута.