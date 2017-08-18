Актриса Анастасія Заворотнюк була в епіцентрі теракту в Барселоні (відео)

Зірка серіалу " Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк вирушила в гості до подруги, яка живе в Барселоні (Іспанія).

Проте відпочинок ледь не обернувся для актриси трагедією – вона покинула головну пішохідну вулицю Рамбла за 15 хвилин до теракту, який стався 17 серпня.

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На своїй сторінці в Instagram Заворотнюк розповіла про подію. Артистка уточнила, що дізналася про теракт від свого чоловіка, який подзвонив їй, щоб дізнатися, чи все з нею гаразд.

У ролику, стоячи на балконі, Анастасія розповіла, що вони з подругою до дзвінка чоловіка ніяк не могли зрозуміти, чому так довго літають над їх домом вертольоти.

“Страшно в черговий раз зрозуміти, що для кого-то людське життя нічого не варто. Боляче усвідомлювати, що люди знову стали жертвами цієї безглуздої жорстокості. Глибокі співчуття постраждалим та їх близьким“, – підписала відео Заворотнюк.

На наступних записах вона показала, що спішно покидає Барселону, однак пробки з зв'язку з терактом не дають їй це зробити.

“Третій годину стоїмо в пробці, нескінченний потік машин майже не рухається. А думки не відпускають. Дуже важке почуття... Ми з подругою були поруч з цим місцем і залишили його за 10 - 15 хв до жахливої трагедії. Сидячи на балконі в 100 метрах, дивувалися з приводу кружляють вертольотів у нас над головами. І тільки дзвінок мого чоловіка, який хвилювався за мене, прояснив ситуацію! Немислимо! Страшно дивитися на загиблих... боляче! за що?!“, – написала актриса.