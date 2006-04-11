Лукашенко погрожує США і ЄС ”адекватними заходами у відповідь”

У зв`язку з введенням ЄС і США візових обмежень відносно президента Олександра Лукашенко і деяких білоруських посадовців Білорусь "поставлена перед необхідністю" вжити адекватні заходи у відповідь.

Як зазначено в заяві Міністерства закордонних справ Білорусі, "відповідно до міжнародної практики", ці заходи "торкнуться аналогічних категорій осіб".

У документі наголошується, що Білорусь вважає позицію Євросоюзу і США нецивілізованої. " Подібні дії недалекоглядні і безперспективні", - підкреслили в білоруському МЗС, додавши, що закордонні країни не зможуть змінити вибір білоруського народу, який абсолютною більшістю вибрав президентом Лукашенко.

Лента.ру