Влада Іспанії повідомила про ліквідацію мережі террористів

Влада Каталонії не поділяє погляд офіційного Мадрида про знешкодження мережі терористів, що здійснили теракти в Барселоні і курортному місті Cambrils. Про це повідомляє "112", посилаючись на видання El Pais.

У суботу глава МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Зойдо заявив, що терористичну мережу знищено, адже більшість її членів затримані або мертві. На сьогодні п'ять з 12-ти членів терористичної мережі вбито, четверо затримані.

Влада Каталонії з цією тезою не погоджується.

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"Поліція Каталонії веде розслідування, координуючи свої дії з національною поліцією та цивільною гвардією. Ми проінформуємо, коли будемо вважати, що мережа терористів знищено", - заявив спікер каталонської поліції Альберт Олива.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Жоахим Форн наполягає, що терористична мережа не ліквідована, оскільки двоє або троє її членів втекли.

Як відомо, в розшуку перебуває головний підозрюваний - 22-річний марокканець Юнес Абуякуб, який був за кермом вантажівки в Барселоні.

Цікаво, що глава МВС Іспанії оголосив про ліквідацію терористичного осередку після зустрічі комітету з оцінки терористичної загрози, в якій брала участь поліція Каталонії. Зойдо підкреслив, що каталонська поліція очолює розслідування і підкреслив "досконалу координацію" між силами безпеки.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав в групу людей в Камбрільсі в 120 км від Барселони.