Аварія поїзда в Індії: доміно з вагонів і 23 загиблих (фоторепортаж)

19 серпня в Індії з рейок зійшов переповнений пасажирами поїзд. В ньому загинуло 23 людини, щонайменше 123 отримали поранення.

Агентство Reuters опублікувало фото того, як на наступний день після трагедії служби порятунку намагаються допомогти тим, хто вижив, і ремонтують дороги поруч з вагонами, що зійшли з рейок.

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Місцеві чиновники відзначають, що причина сходження потягу невідома. А з рейок зійшло 13 вагонів. Розслідування щодо інциденту починають у неділю, 20 серпня.

Як повідомляв УНІАН, на півночі Індії в околицях міста Музаффарнагар зійшов з рейок пасажирський поїзд.