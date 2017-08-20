Аварія поїзда в Індії: доміно з вагонів і 23 загиблих (фоторепортаж)
13:16, 20 серпня 2017Світ
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В результаті аварії поїзда загинули 23 людини і більше 120 постраждали.
Аварія поїзда в Індії / REUTERS
19 серпня в Індії з рейок зійшов переповнений пасажирами поїзд. В ньому загинуло 23 людини, щонайменше 123 отримали поранення.
Агентство Reuters опублікувало фото того, як на наступний день після трагедії служби порятунку намагаються допомогти тим, хто вижив, і ремонтують дороги поруч з вагонами, що зійшли з рейок.
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Місцеві чиновники відзначають, що причина сходження потягу невідома. А з рейок зійшло 13 вагонів. Розслідування щодо інциденту починають у неділю, 20 серпня.
Як повідомляв УНІАН, на півночі Індії в околицях міста Музаффарнагар зійшов з рейок пасажирський поїзд.
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