В Індії зійшов із рейок пасажирський потяг: десятки загиблих і постраждалих
22:56, 19 серпня 2017Світ
398 0
За офіційними даними, загинули 11 осіб і більше 40 постраждали.
Вагони в ході аварії налізли один на одного / фото twitter.com/CNNnews18
На півночі Індії в околицях міста Музаффарнагар зійшов із рейок пасажирський поїзд, як пише "Медуза".
За офіційними даними, загинули 11 осіб і більше 40 постраждали.
Читайте такожУ Польщі перекинувся автобус, 28 осіб постраждали
За даними CNN News18, загинули не менше 20 осіб. Reuters з посиланням на місцеві медичні служби повідомляє, що постраждали більше ста.
Що стало причиною катастрофи, невідомо. На знімках з місця події видно, що вагони в ході аварії налізли один на одного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter