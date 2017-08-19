В Індії зійшов із рейок пасажирський потяг: десятки загиблих і постраждалих

На півночі Індії в околицях міста Музаффарнагар зійшов із рейок пасажирський поїзд, як пише "Медуза".

За офіційними даними, загинули 11 осіб і більше 40 постраждали.

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За даними CNN News18, загинули не менше 20 осіб. Reuters з посиланням на місцеві медичні служби повідомляє, що постраждали більше ста.

Що стало причиною катастрофи, невідомо. На знімках з місця події видно, що вагони в ході аварії налізли один на одного.