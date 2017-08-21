ІД використовувала компанії в Уельсі для фінансування терактів - ЗМІ

Згідно з документами ФБР, "Ісламська держава" доставила в Іспанію обладнання для терактів через мережу компаній в столиці Уельсу Кардіффі. Про це пише видання The Sunday Times, передає republic.

Зокрема, ІДІЛ направило в Іспанію безпілотники, за допомогою яких бойовики можуть встановилювати "цільове місцеположення". Однією з фірм-посередників була Advance Global Technology. За попередніми даними видання, вона зареєстрована на вигадану людину з ім'ям Пітер Сорен, яка числиться акціонером і головою компанії.

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Як пише The Sunday Times, під цим псевдонімом, імовірно, ховається Сіфум Суян – IT-спеціаліст родом із Бангладеш, який в 2014 році поїхав зі своєю родиною з Уельсу до Сирії, щоб приєднатися до ІДІЛ. Суян займався розробкою хакерських атак "Ісламської держави" і брав участь у створенні зброї. Пізніше його вбили в Рацці.

Крім того, через компанії в Уельсі ІДІЛ відправило близько $7,7 тисяч пов'язаному з "Исламською державою" Мохамеду Елшінаві в американський штат Меріленд.

Нагадаємо, 17 серпня фургон в'їхав у натовп людей у туристичному центрі Барселони — в районі пішохідної вулиці Рамбла. Через кілька годин фургон в'їхав у групу людей в Камбрільсі в 120 км від Барселони. Поліція Іспанії пізніше заявила про ліквідацію мережі терористів, в Каталонії з цим не згодні.