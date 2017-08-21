У Норвегії побудують перший у світі тунель для кораблів (відео)

10:13, 21 серпня 2017
Світ
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Відкрити тунель планують у 2023 році.

Зведення тунелю оцінюють у 270 млн доларів / скріншот УНІАН

Перший тунель для кораблів збудують у Норвегії, він з'єднає 2 фіорди. Оскільки Норвезьке море штормить як мінімум 100 днів на рік, третину року кораблям небезпечно перевозити пасажирів та вантажі цим маршрутом. Саме для вирішення такої проблеми і вирішили створити судноплавний тунель.

Його прокладуть у найвужчій частині гірського півострова Стад. Інженерам доведеться підірвати 8 мільйонів тонн породи. Проїзд для кораблів матиме висоту 37 метрів, довжину - 1700 метрів.

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Зведення тунелю оцінюють у 270 млн доларів. Пройти по ньому зможуть до 120 кораблів на добу. Будівництво тунелю розпочнуть у 2019 році, планують закінчити – у 2023 році.

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