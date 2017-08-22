Трамп обіцяє "битву за перемогу" в Афганістані

Відійшовши від обіцянок своєї президентської кампанії, президент США Дональд Трамп заявив, що збирається збільшити військовий контингент в Афганістані і пообіцяв "битву за перемогу". Про це пише BBC.

Читайте такожБойовики завдали ракетного удару по Кабулу перед заявою Трампа по Афганістану

Представляючи нову стратегію США в цій країні, Трамп обіцяв посилити військову кампанію проти талібів, які борються з підтримуваними США урядом Афганістану, і окремо відзначив Пакистан, звинувачуючи його у наданні притулку бойовикам.

«Ми вбиваємо терористів», - сказав він у прямому ефірі.

Трамп балотувався на пост президента США, вимагаючи швидкого виходу США з Афганістану, і в понеділок він визнав, що йде проти своїх інстинктів затверджуючи новий план кампанії в цій країні, який пропонують його військові радники.

Американські чиновники заявили, що Трамп підписав план міністра оборони Джеймса Меттіса про відправку ще 4000 військовослужбовців, які поповнять контингент з 8400 американських бійців, уже розгорнутих в Афганістані.

«Наслідки швидкого виходу передбачувані і неприйнятні. Швидкий вихід створить вакуум, який терористи, в тому числі ІДІЛ і "Аль-Каїда", миттєво заповнять», - сказав він.

«Трамп зараз стикається з тими ж проблемами, що і його попередники Буш і Обама - таліби і слабкий, розділений уряд в Кабулі. Він закладає основу для більш широкої участі США без чіткої мети або конкретних орієнтирів для успіху», - зазначають журналісти.