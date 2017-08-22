Меттіс прибув до Іраку із неоголошеним візитом

Глава Пентагону Джеймс Меттіс прибув в Ірак із неоголошеним візитом через кілька днів після початку операції по звільненню Таль-Атара від терористів, передає Reuters.

Зазначається, що міністр оборони США проведе переговори з лідерами Іраку про наступні кроки у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

Меттіс раніше попереджав, що боротьба з ІД ще далека від завершення.

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Операція по звільненню міста Таль-Афар від ІД почалася 20 серпня військовими силами Іраку. Він знаходиться в 80 км на захід від Мосула на півночі країни.

Ще до 20 серпня іракські урядові сили почали повітряні бомбардування Таль-Атара. У місті на даний момент знаходяться близько 1,5-2 тис. бойовиків ІД.