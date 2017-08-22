Теракти в Каталонії: підозрювані постали перед судом

Четверо затриманих за підозрою в причетності до терактів в Каталонії постали у вівторок перед судом в Мадриді, передає Бі-бі-сі. Національна судова колегія повинна вирішити, які саме звинувачення будуть висунуті затриманим.

Читайте такожІсламісти півроку готували теракти в Каталонії, не привертаючи уваги поліції - ЗМІЗатримані - Мухаммед Шемляль, Дрісом Укабир, Мухаммед Ааля і Сальх Кариб - були доставлені в Мадрид вночі при підвищених заходах безпеки в супроводі співробітників цивільної гвардії Іспанії.

За версією каталонської поліції, вони були членами терористичного осередку, що складається з 12-ти осіб, вісім з яких були вбиті після нападів в Барселоні і Камбрільсі.

Ймовірний виконавець теракту в Барселоні Юнес Абуйаакуб був застрелений поліцією в понеділок в місті Субиратс неподалік від каталонської столиці.

Імовірно, саме він був за кермом фургона, який врізався у натовп туристів на пішохідному бульварі Рамбла в минулий четвер.

В результаті найкривавішого за останні 13 років теракту в Іспанії 17 серпня загинули 15 осіб, понад 100 отримали поранення.

Відповідальність за напади взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

В ході засідань в Мадриді суддя Фернандо Андру повинен зачитати пункти звинувачення, включаючи участь в акті тероризму, вбивстві і незаконному володінні зброєю.

Якщо підозрювані погодяться давати свідчення, їм будуть ставити питання в суді. Слухання має завершитися рішенням про взяття підозрюваних під варту до закінчення розслідування.