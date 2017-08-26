Іспанія хоче активізувати співпрацю в ЄС у боротьбі з тероризмом

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой у п'ятницю, 25 серпня, заявив, що наступного понеділка на зустрічі в Парижі з лідерами Франції, Італії та Німеччини порушить питання того, як можна покращити співпрацю країн Євросоюзу у протидії тероризму.

Він пообіцяв закликати партнерів у ЄС "вивчити поточні механізми співпраці (…) та розглянути можливості їхнього посилення та поліпшення", пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Рахой наголосив, що "найважливішими інструментами для перемоги над терористами" є політична єдність, координація дій поліції та міжнародна співпраця.

Його уряд, додав прем'єр Іспанії, готовий змінювати законодавство "для боротьби з новими формами джихадистського тероризму", передає агентство новин AP.

Слова Рахоя пролунали на тлі нещодавньої серії терактів у автономному регіоні Каталонія, який забрав життя 15 осіб.

Водночас міська голова Барселони Ада Колау закликала співгородян до "масштабного маршу" в суботу, який мав би показати щиросердне відкидання насильства. Планується, що акція відбудеться під слоганом "Я не боюся" - No Tinc Por місцевою каталонською мовою.

Своєю чергою, Рахой відкинув критику щодо того, що до теракту призвів брак співпраці між урядом в Мадриді та самоврядною Каталонією.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція застрелила. В результаті двох терактів в Іспанії загинули 15 людей, більше 130 отримали поранення.