У Німеччині на вибори до Бундестагу витратять понад 90 мільйонів євро

У Німеччині планують витратити на проведення виборів до Бундестагу 92 млн євро. Про це написало видання Saarbrücker Zeitung з посиланням на розрахунки міністерства внутрішніх справ Німеччини, засновані на досвіді попередніх виборів, передає Deutsche Welle.

Зокрема, зазначається, що нинішніх парламентських виборів викликано, в першу чергу, зростанням цін на поштові послуги та витрати на допоміжний персонал.

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Повідомляється, що у 2013 році вибори до Бундестагу коштували платникам податків 77 мільйонів євро. Це означає, що нинішні вибори будуть на 16 % дорожчими.

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір залишатися при владі до 2021 року у разі перемоги блоку партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) на виборах до Бундестагу восени цього року.

На запитання, чи вона може це гарантувати, Меркель відповіла, що жодна людина не має абсолютного контролю над власною долею.