Меркель розраховує керувати німецьким урядом до 2021 року

Канцлер Німеччини Анґела Меркель має намір залишатися при владі до 2021 року у разі перемоги блоку партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) на виборах до Бундестагу восени цього року.

Про це голова німецького уряду заявила ввечері у неділю, 16 липня, в ефірі телеканалу ARD, передає Deutsche Welle.

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На запитання, чи вона може це гарантувати, Меркель відповіла, що жодна людина не має абсолютного контролю над власною долею.

"Однак я маю твердий намір вчинити саме так, як я сказала людям", - наголосила канцлер, додавши, що на цьому базується довіра.

Меркель також відповіла на критику вибору місця проведення саміту лідерів країн Великої двадцятки у Гамбурзі. "Було очевидно, що (саміт - Ред.) треба провести у великому місті", - заявила канцлер. При цьому вона визнала частку своєї відповідальності через заворушення, які виникли в місті у дні саміту.