Є перші жертви урагану в Техасі, вже понад 200 тисяч будинків без світла
Зазначається, щонайменше 10 людей звернулися за медичною допомогою до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі.
Щонайменше 10 людей отримали поранення в результаті потужного урагану Харві, який дістався до Техасу
Про це повідомляє видання ABC News у своєму акаунті в Twitter.
JUST IN: At least 10 people being treated for injuries in Rockport, Texas; multiple buildings damaged, city manager tells @ABC. #Harveypic.twitter.com/7TBhiZck0M— ABC News (@ABC) August 26, 2017
У відомстві розповіли, що щонайменше 10 людей звернулися за медичною допомогою до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі.
Тим часом інше новинне видання CBS зазначає, що вже 211 тисяч американців залишилися без електроенергії через Харві.
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Нагадаємо, через ураган президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха в штаті Техас.