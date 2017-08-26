Є перші жертви урагану в Техасі, вже понад 200 тисяч будинків без світла

14:20, 26 серпня 2017
Світ
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Зазначається, щонайменше 10 людей звернулися за медичною допомогою до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі.

Ілюстрація REUTERS

Щонайменше 10 людей отримали поранення в результаті потужного урагану Харві, який дістався до Техасу

Про це повідомляє видання ABC News у своєму акаунті в Twitter.

У відомстві розповіли, що щонайменше 10 людей звернулися за медичною допомогою до лікарів у техаському місті Рокпорт, де буря руйнує будівлі.

Тим часом інше новинне видання CBS зазначає, що вже 211 тисяч американців залишилися без електроенергії через Харві.

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Нагадаємо, через ураган президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха в штаті Техас.

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