Французьку яхту не вдалося відбити у піратів без жертв

При визволенні французької яхти Tanit, захопленої сомалійськими піратами 4 квітня, загинув один заручник.

Як передає РІА «Новости», на вітрильній яхті перебували дві сімейні пари, одна з них була із 3-річним сином. Вони прямували на архіпелаг Занзібар в Індійському океані.

"Один із заручників, на жаль, загинув. Четверо інших - зокрема й одна дитина, - живі і здорові. Двох піратів убито, ще троє – арештовані", – йдеться в заяві канцелярії президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

Інші подробиці не повідомляються.