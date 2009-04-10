Французьку яхту не вдалося відбити у піратів без жертв
20:44, 10 квітня 2009Світ
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Загинув заручник і двоє піратів
При визволенні французької яхти Tanit, захопленої сомалійськими піратами 4 квітня, загинув один заручник.
Як передає РІА «Новости», на вітрильній яхті перебували дві сімейні пари, одна з них була із 3-річним сином. Вони прямували на архіпелаг Занзібар в Індійському океані.
"Один із заручників, на жаль, загинув. Четверо інших - зокрема й одна дитина, - живі і здорові. Двох піратів убито, ще троє – арештовані", – йдеться в заяві канцелярії президента Франції Ніколя САРКОЗІ.
Інші подробиці не повідомляються.
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