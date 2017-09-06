Європейський суд підтвердив законність квот на розподіл біженців у ЄС

Європейський суд у середу, 6 вересня, відхилив скаргу, подану урядами Словаччини на Угорщини, які вимагали визнати недійсним рішення Європейського Союзу про розподіл квот на біженців серед країн-членів ЄС. "Суд відхилив позови, подані Словаччиною та Угорщиною проти тимчасового механізму обов'язкового розподілу шукачів притулку (серед держав ЄС. - Ред.)", - йдеться у заяві суду за підсумком розгляду справи, повідомляє DW.

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На думку суддів, цей механізм розподілу біженців "сприяє тому, щоб Греція та Італія могли впоратись з наслідками міграційної кризи 2015 року, та є пропорційним".

Програма розподілу біженців, яка була ухвалена у вересні 2015 року більшістю держав-членів ЄС, передбачала розподіл 160 тисяч шукачів притулку серед країн ЄС. Проте на даний момент було розподілено лише близько 25 тисяч осіб. Проти цієї програми проголосували Словаччина, Угорщина, Румунія та Чехія.