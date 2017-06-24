Лідери ЄС домовилися посилити співпрацю з країнами, звідки прибувають біженці
Питання середземноморського шляху міграції викликає особливе занепокоєння у лідерів ЄС через численні жертви.
На саміті ЄС, який відбувся 22-23 червня, глави держав і урядів країн-членів об'єднання домовилися про посилення зовнішніх кордонів Євросоюзу, передає Deutsche Welle.
Для вирішення кризи біженців ЄС має намір посилити співпрацю з країнами походження та транзиту біженців для подолання економічних і соціальних причин міграції, йдеться у комюніке Європейської Ради, опублікованому у п'ятницю, 23 червня.
Ідеться про посилення операцій з пошуку та порятунку мігрантів, а також протидію контрабанді людей і співпрацю з транзитними для біженців країнами. Питання середземноморського шляху викликає особливе занепокоєння у лідерів ЄС через численні жертви.
"ЄС та держави-члени повинні відновити контроль задля запобіганню погіршенню гуманітарної кризи", - зазначається у документі.
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"Ключовим компонентом підходу ЄС є тренування та надання обладнання береговій охороні Лівії, і це має бути прискорено", - говориться у висновках.
Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що питання нелегальної міграції - довгостроковий виклик для інтеграційного об'єднання та потребує спільної відповіді.
Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський союз не досяг прогресу в розподілі біженців серед країн-членів за квотним принципом.