ДНК-аналіз не підтвердив слова іспанки, яка вважає себе дочкою Далі

Фонд «Гала-Сальвадор Далі» опублікував результати ДНК-тесту іспанської ворожки Марії Пілар і Сальвадора Далі. Процедура виявила, що іспанка не є дочкою художника-сюрреаліста, передає Громадське з посиланням на Lavanguardia.

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У фонді зазначили, що провели подвійні тести на батьківство в Барселоні і Мадриді і обидві процедури не підтвердили слова Пілар. Вона не надала письмових або інших доказів того, що вона - біологічна дочка художника. Заяви Марії Пілар були засновані на словах її матері і бабусі.

Суд між фондом і іспанської ворожкою намічений на 18 вересня. Раніше вона домоглася ексгумації тіла Сальвадора Далі для проведення ДНК-тесту.

У художника взяли зразки зубів, кісток і нігтів, заради процедури з землі довелося дістати бетонну плиту вагою 1,5 тонни, що закривала могилу. Фонд Далі виступав проти того, щоб діставати тіло з могили, але ордер на ексгумацію видав суд Мадрида.