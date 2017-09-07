Ватажок ІДІЛ планує нові атаки в Європі - ЗМІ

Ватажок «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді планує нові атаки в країнах Європи, повідомляє The Telegraph із посиланням на главу курдської розвідки Лахура Талабані.

«Ми очікуємо побачити набагато більше нападів на Захід, які покликані підвищити бойовий дух бійців, які зазнали важких втрат», — сказав Талабані.

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Він також зазначив, що на території Іраку можуть з'явитися групи молодих екстремістів, якщо влада країни не зробить в цьому відношенні радикальних політичних реформ.

Як повідомляв УНІАН, сирійська армія та її союзники у вівторок, 5 вересня, прорвалися до урядових підрозділів, які перебували в оточенні бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД) в місті Дейр-ез-Зор.