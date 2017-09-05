Сирійська армія прорвала трирічну блокаду ІДІЛ у Дейр-ез-Зорі

Сирійська армія та її союзники у вівторок, 5 вересня, прорвалися до урядових підрозділів, які перебували в оточенні бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в місті Дейр-ез-Зор. Як повідомили державні ЗМІ Сирії, гарнізон та 93 тисячі цивільних жителів Дейр-ез-Зора перебували у блокаді з 2014 року, пише DW.

Місто Дейр-ез-Зор розташоване на південний схід від Ракки - де-факто столиці ісламістів у Сирії, більша частина якої, включаючи район Старого міста, відбитий у бойовиків повстанцями, які підтримуються міжнародною коаліцією на чолі зі США.

Читайте такожКоаліція США не виключила ударів по евакуйованим бойовикам ІД

Нагадаємо, що "Ісламська держава" швидко втрачає підконтрольні території в Іраку та Сирії. Зокрема, 12 серпня сирійські урядові війська, підтримувані Росією, остаточно взяли під свій контроль місто Аль-Сухна, що розташоване в сирійській провінції Хомс. А 31 серпня іракська армія звільнила від ІД Таль-Афар на півночі країни.