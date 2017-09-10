В ЄС розкритикували економічну політику Трампа - Spiegel

Комітет ЄС з економіки та фінансів критикує економічну політику президента США Дональда Трампа, повідомляє німецьке видання Spiegel.

У комітеті вважають, що прихильність Трампа протекціонізму є небезпечною для світової економіки.

Видання цитує конфіденційний документ комітету, в якому представлені керівники фінансових відомств країн Євросоюзу.

Читайте такожТрамп погодився на багатомільярдні поставки зброї Південній Кореї

Так, у ньому зазначено, що наслідки протекціоністської політики Трампа «можуть виявитися набагато більш небезпечними, ніж передбачалося до цих пір».

Побоювання європейських чиновників викликають і плани Вашингтона щодо державних витрат.

При цьому, на їх думку, запланована у Трампа реформа оподаткування «не пом'якшує, а скоріше загострить проблеми» економіки США.