Санкції проти Росії слід скасовувати поступово - глава МЗС Німеччини

10:07, 12 вересня 2017
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Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель також заявив, що якщо б у Східній Україні було встановлено тривале перемир'я, то Сполучені Штати, мабуть, також готові були б зробити подібні кроки.

Зігмар Габріель / REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що санкції ЄС, введені проти Росії через її дії в Україні, повинні бути поетапно скасовані, у разі виконання міжнародно погодженої угоди про припинення вогню. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Reuters.

"Офіційна угода полягає в наступному: тільки, якщо буде 100-відсотковий мир, то ми знімемо 100 відсотків санкцій", - сказав Габріель під час панельної дискусії, яка була організована німецьким щоденним бізнес-виданням Handelsblatt у Берліні.

Габріель заявив, що на його думку, це "абсолютно нереалістична" позиція.

"Ми запровадили санкції поступово, і ми поступово зніматимемо їх - це насправді загальновідомий факт", - сказав Габріель.

Він також заявив, що якщо б у Східній Україні було встановлено тривале перемир'я, то Сполучені Штати, мабуть, також готові були б зробити подібні кроки.

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Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель виступив за зняття санкцій з Росії ще до повного виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на Сході України.

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Теги: #санкції ЄС проти Росії#скасування санкцій проти РФ#Габріель про Росію