Техас поки що не виходитиме зі складу США

Більшість жителів Техасу виступають проти ідеї незалежності штату від Сполучених Штатів Америки. Про це свідчать оприлюднені 17 квітня 2009 року результати соцопитування, проведеного американським центром Rasmussen Reports.

Останнім часом серед політичних еліт штату ведеться широка дискусія про можливий вихід Техасу зі складу США. Зокрема, губернатор Техасу Рік Перрі неодноразово виступав з критикою політики Вашингтона, особливо щодо розподілу фінансової допомоги між штатами і натякав на "будь-які можливі сценарії".

Нещодавно губернатор виступив в Остіні на мітингу проти федерального оподаткування: учасники акції скандували "secede", тобто "від`єднаємося".

За даними Rasmussen Reports, 31 відсоток опитаних жителів Техасу твердо впевнені в тому, що штат має право на вихід із США для утворення незалежної держави.

Проте якби питання про незалежність штату було винесене на референдум, то за від`єднання Техасу проголосували б тільки 18 відсотків громадян, а проти виходу - 75 відсотків. 7 відсотків респондентів поки не визначилися.

Республіка Техас існувала як незалежна держава з 1836 року. У 1845 році республіка була анексована США і через рік офіційно припинила своє існування. 2 березня, день підписання декларації 1836 року, відзначається в штаті як День незалежності Техасу.

Лента.ру