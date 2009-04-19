Чавес подарував Обамі "Розкриті вени"

Президент Венесуели Уго Чавес подарував Бараку Обаме на Саміті Америк, який проходить у Тринідаді й Тобаго, книжку "Розкриті вени Латинської Америки: п`ять століть розграбування континенту", повідомляє Associated Press.

Праця уругвайського журналіста Едуардо Галеано про те, як комерційні інтереси країн Європи, а потім і США визначали розвиток Латинської Америки протягом п`ятисот років.

Ця книга - одна з найпопулярніших серед лівих латиноамериканських політиків.

Чавес підписав книгу спеціально для президента США словами «Обамі, з теплими побажаннями».