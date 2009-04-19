Чавес подарував Обамі "Розкриті вени"
01:58, 19 квітня 2009Світ
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Книжка популярна серед лівих політиків
Президент Венесуели Уго Чавес подарував Бараку Обаме на Саміті Америк, який проходить у Тринідаді й Тобаго, книжку "Розкриті вени Латинської Америки: п`ять століть розграбування континенту", повідомляє Associated Press.
Праця уругвайського журналіста Едуардо Галеано про те, як комерційні інтереси країн Європи, а потім і США визначали розвиток Латинської Америки протягом п`ятисот років.
Ця книга - одна з найпопулярніших серед лівих латиноамериканських політиків.
Чавес підписав книгу спеціально для президента США словами «Обамі, з теплими побажаннями».
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