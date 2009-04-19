Обама вирішив миритися з Венесуелою і Кубою

Президент Венесуели Уго Чавес заявив, що розраховує незабаром відновити дипломатичні відносини з США на рівні послів.

Чавес вислав американського посла з Каракаса у вересні минулого року, зробивши це у знак солідарності з Болівією, повідомляє ВВС.

Президент Болівії Ево Моралес звинуватив американського посла в причетності до змови проти нього.

Адміністрація Джорджа Буша незабаром відповіла, виславши послів обох країн з Вашингтона.

Проте Чавес емоційно привітав нового президента США Барака Обаму на саміті країн американського континенту в Тринідад і Тобаго.

"Мені здається, президент Обама - розумна людина, у порівнянні з попереднім президентом США", - сказав венесуельський лідер.

Грубі випади на адресу Джорджа Буша з боку Чавеса стали звичною справою в останні роки.

Обама і Чавес перший раз зустрілися на саміті Америк у п`ятницю. Вони потиснули один одному руки і обмінялися кількома словами.

У суботу Чавес зустрівся з Обамою знову і простягнув йому як подарунок книгу. Обама її взяв, особливо не роздивляючись.

Як виявилося, це була книга іспанською мовою "Розтяті вени Латинської Америки" лівого уругвайського письменника Едуардо Галеано. У ній розповідається про те, як європейські країни і США розкрадали багатства континенту протягом 500 років.

У свою чергу, виступаючи на саміті Америк, Обама сказав, що США будуть ставитися до країн Латинської Америки та Карибського басейну як до рівноправних партнерів, але їм не слід звинувачувати США у всіх своїх проблемах.

Президент США заявив, що нинішня американська політика відносно Куби провалилася і висловив готовність до прямих переговорів з Гаваною, чого не траплялося з часів приходу до влади братів Фіделя і Рауля Кастро.

Українська правда