Москва вмовила Фінляндію на «Північний потік»?

Фінляндія може видати дозвіл на будівництво своєю територією ділянки газопроводу "Північний потік" вже в червні, повідомило РІА Новості джерело в Кремлі. Москва розраховує на підтримку Фінляндією цього проекту. "Думаю, що вони (Фінляндія) в червні ухвалять рішення. Сигналів про те, що вони цього не збираються робити, ми не отримували", - сказав кремлівський представник.

"Північний потік" (Nord Stream) з`єднає Росію і Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Росії (Виборг) до Німеччини (Грайфсвальд). Для реалізації проекту необхідні дозволи від країн, через води яких він пройде, - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччині.

Проти цього проекту досі виступають Естонія і Швеція, мотивуючи це екологічною небезпекою, яку, на їхню думку, може представляти будівництво газопроводу. Раніше в цьому списку була і Фінляндія. В цілому процес узгодження планується завершити до кінця 2009 року.