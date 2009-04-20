У ООН обурені: Обама хоче помилувати агентів ЦРУ, причетних до тортур

Рішення президента США Барака Обами не піддавати судовому переслідуванню агентів ЦРУ, які застосовували жорсткі методи допиту щодо ув’язнених, є порушенням міжнародного законодавства, вважає експерт ООН Манфред Новак.

Спеціальний представник ООН з проблеми тортур Манфред Новак заявив, що США, дотримуючись Конвенції ООН про заборону тортур, зобов`язані провести розслідування відносно тих, хто брав участь в тортурах або знав про це, повідомляє британська телерадіокорпорація ВВС.

Newsruнагадує, що раніше адміністрація Білого дому опублікувала чотири секретні документи, які були ухвалені за часів президентства Джорджа Буша, і містять докладний описи дозволених методів проведення допиту співробітниками ЦРУ.

Експерт ООН закликає провести "незалежне розслідування" і намагатися відшкодувати збиток жертвам "посилених допитів", у тому числі і за допомогою виплати компенсацій.

"США, як і інші держави, що підписали Конвенцію ООН проти тортур, узяли на себе зобов`язання проводити кримінальне розслідування випадків застосування тортур і притягнути до суду всіх, в причетності яких до тортур немає сумнівів", - наводиться в повідомленні заява Новака.