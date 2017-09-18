У Москві госпіталізували російського актора Караченцова
15:14, 18 вересня 2017Світ
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У той же час дружина актора Людмила Поргіна заявила, що це планова осіння перевірка.
У лютому актора госпіталізували в нейрохірургію інституту Скліфосовського після ДТП peoples.ru
Актора Миколу Караченцова госпіталізували в хірургічне відділення НДІ імені Скліфосовського. Про це повідомляє РИА Новости.
"Він потрапив до першої нейрохірургії", — заявили в лікарні.
Пізніше дружина актора Людмила Поргіна заявила, що це планова осіння перевірка.
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"Ми два рази в рік буваємо в центр реабілітації або в Скліфі, щоб здати всі аналізи, щоб бути спокійними, що у нас все добре. А так він себе почуває нормально", — додала вона.
Раніше Леді Гагу екстрено госпіталізували в Бразилії.
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