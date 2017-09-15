Леді Гагу екстрено госпіталізували в Бразилії

Американську співачку Леді Гагу екстрено госпіталізували в Ріо-де-Жанейро. Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

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"Мене відвезли в лікарню. Це не просто біль в районі стегна або втома від туру, це дуже сильний біль. Я в хороших руках з найкращими лікарями", – розповіла співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше співачка зізналася, що вже кілька років страждає на рідкісне захворювання.