Леді Гагу екстрено госпіталізували в Бразилії
12:47, 15 вересня 2017Світ
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Співачку Леді Гагу госпіталізували в одну з клінік Ріо-де-Жанейро.
Леді Гага / Instagram
Американську співачку Леді Гагу екстрено госпіталізували в Ріо-де-Жанейро. Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.
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"Мене відвезли в лікарню. Це не просто біль в районі стегна або втома від туру, це дуже сильний біль. Я в хороших руках з найкращими лікарями", – розповіла співачка.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше співачка зізналася, що вже кілька років страждає на рідкісне захворювання.
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