Іспанія висилає посла КНДР: до 30 вересня він має покинути країну

МЗС Іспанії оголосило посла КНДР Кіма Хьок Чоля персоною нон грата.

Про це відомство повідомило у своєму Twitter.

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"Сьогодні посол КНДР в Іспанії був оголошений персоною нон грата" – йдеться у повідомленні.

Як передає «Європейська правда», в МЗС Іспанії заявили, що посол повинен припинити свої повноваження і залишити країну до 30 вересня.

Уряд Іспанії наказав посольству КНДР скоротити персонал ще 1 вересня, однак тоді не йшлося про видворення посла. З початку вересня Північна Корея провела ще кілька ракетних випробувань.

Таким чином Іспанія стала четвертою країною, що вдалася до видворення посла КНДР у зв’язку з ядерною і ракетною програмами. Раніше аналогічний крок зробили Перу, Мексика і Кувейт.