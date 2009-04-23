Лукашенко закликав білорусів не спати, не їсти і працювати

Білорусь останньою увійшла до світової кризи, але повинна першою з неї вийти, вважає Олександр Лукашенко. "Білорусь сьогодні готова адекватно відповідати на виклики часу", для чого необхідно "виконувати все те, що ми намітили", заявив президент Білорусі, виступаючи 23 квітня з щорічним посланням до народу і парламенту.

По-перше, сказав глава держави, "необхідна вдумлива і самовіддана робота на кожному робочому місці". "Наш народ і я зокрема категорично не приймаю скорочення робочих місць. Народ повинен розуміти: коли ми пішли таким шляхом, значить треба приходити на роботу і з ранку до ночі працювати, можливо цілодобово не спати, не їсти. Всі разом повинні зберегти виробництво", — заявив Лукашенко.

За словами президента, до нього доходить інформація, що в Білорусі "люди готові жити як в соцзабезі, неначе Білорусь — інститут соціального забезпечення: хочу — йду на роботу, хочу — не працюю". "Так не буде. Я дав вказівку всім керівникам на місцях, уряду жорстоким чином припиняти подібні настрої", — підкреслив Лукашенко.

По-друге, додав він, особливу увагу необхідно приділити економії — сьогодні це "не тільки обов`язковий принцип господарювання, але і найважливіша вимога національної безпеки країни".

"Не дивлячись на низький показник енергоємності серед країн СНД, Білорусь продовжує відставати від найбільш розвинених країн світу в два, а то і в три рази", — відзначив президент.

"Кризи в Білорусі немає, треба просто працювати", — підкреслив Олександр Лукашенко.

БелаПАН