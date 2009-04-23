Президент і прем'єр Польщі звинувачують один одного в пияцтві

Між прем`єром Дональдом Туском і президентом Лехом Качинським спалахнула справжня війна. Про це пише Corriere della Sera.

У лютому партія більшості Туска "Громадянська платформа" заявила, що адміністрація голови держави купила горілки і віскі на суму близько 700 євро. Йдеться про міцні спиртні напої в маленьких пляшках, "таких, які зазвичай купують ті, хто хоче приховати проблеми з алкоголем, та й коштують вони набагато дорожче порівняно із звичайними пляшками". На це канцелярія Качинського відповіла: "Як нам стало відомо, апарат прем`єр-міністра вже витратив на придбання вина 16 тисяч євро".

Ця "алкогольна війна" вписується в рамки виборчої кампанії по виборах до Європарламенту в червні цього року. Хоча половина поляків не знають, як обирати євродепутатів. Перший сигнал, який свідчить про загострення політичної боротьби, пролунав кілька тижнів тому: консервативна партія братів Качинських почала медійний наступ на "Громадянську платформу", запустивши в ефір цілу серію роликів проти членів партії Туска, підозрюваних в хабарництві і фаворитизмі.

У відповідь депутат більшості, який потрапив до списку "підозрюваних" 44-річний Януш Палікот, багатий винороб і впливовий член правоцентристської партії прем`єра, відкрито звинуватив Качинського в алкоголізмі і зажадав публікації висновку про стан його здоров`я. Удару було завдано в той момент, коли в центрі дебатів щодо конституційній реформі перебувала роль президента. Багато хто виступає за перегляд його прерогатив, якими Качинський користується в певні моменти, щоб перешкоджати діяльності уряду. Але і партія більшості зіткнулася в ці дні з небезпечними фактами дезертирства.

А алкогольна війна триває. "Ніхто ніколи не бачив його п`яним, - заявив пресі колишній член партії "Закон і справедливість". - Качинський не п`є, він може годинами сидіти перед келихом вина". Палікот, таким чином, ризикує бути звинуваченим в образі честі і гідності, пише автор статті.

Инопресса