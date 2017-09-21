Президент Ірану закликав Трампа вибачитися за слова про ядерну угоду

00:12, 21 вересня 2017
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На думку Роухані, заяви Трампа перед членами Генасамблеї ООН нашкодили ядерній угоді.

Президент Ірану Хасан Роухані / REUTERS

Президент Ірану Хасан Роухані у середу, 20 вересня, закликав президента США Дональда Трампа перепросити за слова про Іран і ядерну угоду, сказані напередодні, передає Deutsche Welle.

На думку Роухані, "абсурдні та повні ненависті" заяви Трампа перед членами Генасамблеї ООН нашкодили ядерній угоді, підписаній 2015 року.

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"Було би дуже шкода, якщо ці домовленості будуть зруйновані злочинним новачком у світі світової політики", - зазначив Роухані віддзеркалюючи таким чином те, як Трамп напередодні назвав Іран "економічно спустошеним злочинним режимом".

Напередодні, говорячи про ядерну угоду з Іраном, президент США зазначив, що його країна не може "дотримуватися угоди, якщо вона надає прикриття для розбудови ядерної програми". 

Однак Роухані, зі свого боку, виключив нові переговори щодо ядерної угоди з адміністрацією президента Трампа, оскільки, на його думку, "розмова з таким урядом була би марнуванням часу". Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявляв, що ядерну угоду готували впродовж "більше двох років в переговорах над кожним словом і кожним окремим реченням".

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання щодо Ірану, Північної Кореї та знищення "Ісламської держави".

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Теги: #президент Ірану Хасан Роухані#ядерна угода Ірану