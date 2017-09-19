Трамп і Макрон обговорили питання щодо Ірану, Північної Кореї та знищення "Ісламської держави"
Трамп та Макрон також обговорили, як краще захистити навколишнє середовище, одночасно сприяючи економічному зростанню країн.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон обговорили питання щодо Ірану, Північної Кореї та знищення "Ісламської держави".
Як йдеться у повідомленні Білого дому, президенти США та Франції зустрілися минулого вечора у Нью-Йорку.
"Вони обмінялися думками стосовно Спільного всеосяжного плану дій щодо Ірану і як обмежити дестабілізаційні дії Ірану в регіоні", - йдеться у повідомленні.
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Також лідери двох держав обговорили, яким чином прискорити знищення терористичної організації "Ісламська держава" в Іраку та Сирії і як допомогти урегулювати сирійську громадянську війну у відповідності з американськими і французькими інтересами у сфері безпеки.
Окрім того, Трамп та Макрон обговорили, як краще захистити навколишнє середовище, одночасно сприяючи економічному зростанню країн.
Також вони обговорили шляхи реагування на небезпечну та дестабілізуючу поведінку Північної Кореї.