Підтримка партії Меркель знизилася за три дні до виборів

Рівень підтримки Християнсько-демократичного союзу німецького канцлера Ангели Меркель знизився на один процентний пункт за три дні до виборів, однак політична сила досі впевнено зберігає лідерство. Згідно з даними опитування GMS, консерватори Меркель отримають 37% голосів виборців, повідомляє Reuters.Читайте такожМеркель вдруге за тиждень закидали помідорамиУльтраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яка, за прогнозами, вперше пройде в Бундестаг, може сподіватись на 10% голосів виборців – її підтримка зросла на два процентних пункти.

"Вільній демократичній партії" та німецьким "Лівим" прогнозують по 9%, "Зеленим" - 8%.

Досить значною залишається кількість виборців, яка не визначилися або не братиме участі в голосуванні – таких 34%.

Вибори до Бундестагу Німеччини відбудуться 24 вересня.