Вибори в Німеччині: Меркель обійшла Шульца у вирішальних теледебатах

У телевізійних дебатах між основними претендентами на посаду канцлера Німеччини, які пройшли 3 вересня, перемогу здобула чинний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, повідомляє телеканал ARD.

Чинний глава уряду й лідер блоку "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і "Християнський соціальний союз (ХСС) Меркель набрала 55% голосів респондентів. Кандидат від соціал-демократів Мартін Шульц – 35%.

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Під час обговорення суперниками питань міграційної політики за Меркель проголосувало 44% телеглядачів, тоді як Шульца підтримало лише 39%.

Позицію чинного канцлера у зовнішньополітичних питаннях підтримав 61% голосів, Шульцу віддали перевагу тільки 30%.

Що стосується обговорення ситуації на ринку праці, глядачі також присудили перемогу Меркель – 45% проти 40%, відданих Шульцу.

20 листопада 2016 року нинішній канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно оголосила про намір знову поборотися за крісло глави уряду, яке вона займає з 2005 року.

24 листопада тоді ще голова Європейського парламенту Шульц заявив, що не буде йти на черговий термін головуючого мандата в ЄП, а має намір балотуватися в німецький Бундестаг від своєї партії СДПН.

19 березня 2017 року Шульц став головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і кандидатом у канцлери ФРН.

Вибори до Бундестагу (нижньої палати парламенту ФРН) відбудуться 24 вересня 2017 року. Посаду канцлера здобуде кандидат від партії, що перемогла на виборах.