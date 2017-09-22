Іран просуватиме ракетну програму попри опір США – Роухані

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран продовжуватиме свою ракетну програму та посилить військову міць країни, попри вимоги президента США Дональда Трампа, щоб Іран перестав розробляти «небезпечні ракети», передає радіо Свобода.

Читайте такожПрезидент Ірану закликав Трампа вибачитися за слова про ядерну угоду«Ми збільшимо нашу військову міць як інструмент стримування, ми посилимо наші ракетні можливості. Ми не питатимемо дозволу будь-кого, щоб захистити нашу країну», – заявив Роухані під час військового параду в Тегерані.

19 вересня в промові на Генеральній асамблеї ООН Трамп звинуватив Іран у підтримці терористів і назвав уряд у Тегерані «корумпованою диктатурою». Трамп також закликав інші держави-члени ООН до запровадження жорсткої лінії проти Ірану.

Посилаючись на ядерну угоду Ірану з шістьма світовими державами, Трамп заявив, що Вашингтон «не може дотримуватися угоди, якщо вона покриває можливість продовження ядерної програми».

Роухані відповів на зауваження Трампа у своїй власній промові в ООН 20 вересня, заявивши, що промова американського лідера була «непідготовленою та абсурдною».

Адміністрація Трампа двічі засвідчила, що Іран виконує свої зобов’язання за ядерною угодою. Але президент США також заявив, що іранська ракетна програма порушує дух ядерної угоди.

Вашингтон має оголосити 15 жовтня, чи дотримується Іран умов угоди. Іншими сторонами ядерної угоди, крім США та Ірану, є Росія, Китай, Великобританія, Франція та Німеччина.