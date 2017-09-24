Трамп звинуватив Іран у співпраці з КНДР

09:43, 24 вересня 2017
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Трамп прокоментував випробувальний пуск балістичної ракети Іраном.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у співпраці з Північною Кореєю. Про це він заявив у своєму Twitter.

«Іран тільки що здійснив випробувальний пуск балістичної ракети, здатної досягти Ізраїлю. Вони також працюють із Північною Кореєю. Така собі у нас угода!» — написав Трамп.

При цьому конкретних деталей співпраці Ірану з КНДР він не навів.

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Іран і шістка міжнародних посередників (США, Росія, Китай, Великобританія, Франція, Німеччина) досягли в середині липня 2015 року домовленості щодо ядерної програми Тегерана. Ісламська Республіка зобов'язалася обмежити роботи в області збагачення урану в обмін на зняття ряду санкцій.

РБ ООН ухвалила відносно Північної Кореї ряд санкцій за проведення ракетних і ядерних випробувань.

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Теги: #трамп і КНДР#Трамп звинуватив Іран#співпраця Ірану з КНДР