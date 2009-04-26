У Сочі проходять вибори мера: у Нємцова повідомляють про порушення

Сьогодні в Сочі (Росія) проходять вибори мера міста.

Явка на виборах на 10/00 (за московським часом) склала 13,77%.

З 15 квітня, коли почалося дострокове голосування, свій вибір зробили 10,8 тис. виборців або 8,14%.

Як повідомили в Міськвиборчкомі, поки ніяких порушень виборчих прав громадян не зафіксовано.

В той же час штаб кандидата в мери Сочі Бориса Нємцова повідомив про масову відмову спостерігачам і членам виборчих комісій з правом дорадчого голосу в присутності на виборчих дільницях. Про це заявила прес-секретар Нємцова Ольга Шоріна.

За її словами, порушення почалися о 7.30 ранку, перед відкриттям дільниць, більшість спостерігачів не пустили в приміщення без пояснення причин.

Як розповіла прес-секретар, в даний час до територіальної виборчої комісії Центрального району Сочі, куди також не допустили спостерігачів Нємцова, викликані представники прокуратури.

Шоріна також додала, що спостерігачам не дозволяють проводити фото і відеозйомку.

За матеріалами Газеты.ру