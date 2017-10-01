Під час сутичок на референдумі в Каталонії поранення дістали 11 силовиків – МВС Іспанії

В Іспанії у сутичках з прихильниками референдуму про незалежність Каталонії поранення дістали 11 силовиків. Про це повідомляється у мікроблозі у Twitter Міністерства внутрішніх справ Іспанії.

«На даний момент 9 агентів поліції і два офіцери цивільної гвардії дістали поранення під час виконання судового наказу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, каталонський уряд у неділю, 1 жовтня, оголосив про початок голосування на референдумі про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

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О 9 годині ранку за місцевим часом (о 10-й за київським) змогла відкритися незначна кількість дільниць. Більшість виборчих дільниць ще напередодні, 30 вересня, були заблоковані поліцією. Тому уряд Каталонії сьогодні зранку 1 жовтня оголосив, що жителі регіону можуть проголосувати на будь-якій виборчій дільниці, яка відкрита.

Іспанська поліція з відкриттям дільниць почала жорстко протидіяти виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування та бюлетені. На деяких дільницях відбулися сутички правоохоронців з активістами.

Насильство проти прибічників референдуму розкритикував прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон. За його словами, іспанська поліція у відповідь на "виборчі скриньки, бюлетені та школи" застосовує "кийки і гумові кулі".

За даними уряду Каталонії, у сутичках із поліцією постраждали 38 людей. Також повідомлялося, що, попри активну протидію поліції, у регіоні працюють близько 73% виборчих дільниць.