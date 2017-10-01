У сутичках з поліцією під час референдуму постраждали 38 людей – уряд Каталонії

У сутичках із поліцією Іспанії, яка намагається перешкодити проведенню референдуму про незалежність Каталонії, постраждали 38 людей.

Про це повідомив уряд Каталонії на офіційній сторінці у Twitter.

«Служби швидкої допомоги Каталонії надають допомогу 38 людям, які отримали травми внаслідок репресій з боку поліції Іспанії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, насильство проти прибічників референдуму гостро розкритикував прем'єр-міністр Каталонії Карлес Пучдемон. За його словами, іспанська поліція у відповідь на "виборчі скриньки, бюлетені та школи" застосовує "кийки і гумові кулі", що є прикладом "необґрунтованих і невиправданих дій". Тим часом в уряді Каталонії повідомили, що, попри активну протидію поліції, у регіоні відкрито і працюють близько 73% усіх виборчих дільниць для голосування на референдумі.

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Як повідомляв УНІАН, каталонський уряд у неділю, 1 жовтня, оголосив про початок голосування на референдумі про незалежність регіону, який центральна влада Іспанії визнала нелегітимним.

О 9 годині ранку за місцевим часом (о 10-й за київським) змогла відкритися незначна кількість дільниць. Більшість виборчих дільниць ще напередодні, 30 вересня, були заблоковані поліцією. Тому уряд Каталонії сьогодні зранку 1 жовтня оголосив, що жителі регіону можуть проголосувати на будь-якій виборчій дільниці, яка відкрита.

Іспанська поліція з відкриттям дільниць почала жорстко протидіяти виборчому процесу, вилучаючи скриньки для голосування та бюлетені. На деяких дільницях відбулися сутички правоохоронців з активістами. У соціальних мережах очевидці писали, що поліція застосовувала гумові кулі.