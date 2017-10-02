У Дубаї відкриється найбільша в світі фоторамка вартістю $44 мільйони

Будівництво найбільшої в світі фоторамки завершать у Дубаї до кінця цього місяця і вже в листопаді вона стане доступна для відвідувачів. Про це повідомляє The National.

Висота рамки становить 150 метрів, ширина - 93 метри. Споруда знаходиться в парку Zabeel Park і за формою нагадує рамку для фото або картини. Через неї відкривається вид на сучасний Дубай з одного боку і на стару частину міста - з іншого.

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На першому поверсі будівлі розташований музей і виставковий зал. Панорамний ліфт буде перевозити відвідувачів нагору, звідки відкривається вид на місто.

Проект вартістю 43,6 мільйона доларів, розпочатий в 2013 році, повинен був офіційно відкритися ще в 2015 році, проте був відкладений через брак необхідних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, у Дубаї випробували перше у світі літаюче безпілотне таксі. Таке таксі має два пасажирських місця і здатне виконувати польоти тривалістю до 30 хвилин.