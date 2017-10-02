У Білому домі назвали єдину тему для діалогу з КНДР

Вашингтон не буде вести діалог з Пхеньяном із політичних питань, єдиною темою для діалогу буде питання звільнення громадян США. Про це повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

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«Ми ясно дали зрозуміти, що зараз не час для розмов [з КНДР]. Єдине, ми говоримо з ними — і будемо говорити з ними — тільки про звільнення затриманих американських громадян. Крім цього жодних інших переговорів не буде», — сказала Сандерс.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав тратою часу спробу встановити діалог з КНДР і закликав держсекретаря США Рекса Тіллерсона «поберегти сили».