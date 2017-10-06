Депутат повідомив про страту другого російського військового бойовиками ІДІЛ

Депутат Державної думи РФ Віктор Водолацький заявив, що бойовики терористичної організації Ісламська держава стратили другого захопленого в Сирії росіянина Григорія Цуркана.

"Яким методом стратили, я не можу сказати, хоча і знаю яким чином. Інформацію вдалося отримати в тому числі через тих бойовиків, які потрапили в полон сирійської армії", - розповів російський депутат в коментарі РБК.

За його словами, бойовики ІДІЛ намагалися змусити російських заручників на камеру відмовитися від православної віри, присягнути Ісламській державі і дати клятву боротися з невірними.

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"Вони відмовилися і за це поплатилися, але залишилися вірні православ'ю", - додав Водолацький.

Раніше депутат міської думи Ростова-на-Дону Анатолій Котляров заявив про страту російського військового Романа Заболотного.

Нагадаємо, що громадяни РФ Роман Заболотний і Григорій Цуркан були захоплені бойовиками ІДІЛ в сирійській провінції Дейр-ез-Заур. Для підтвердження бойовики оприлюднили відео.

У російській організації Бойове братство. Домодєдово упізнали на відео жителя Московської області Григорія Цуркана.

Згідно з наявною інформацією, він входив в неофіційну російську приватну військову компанію Вагнера, яку Кремль використовує в Сирії, щоб зменшити втрати ВС РФ.

Другий полонений Роман Заболотний, відповідно до неофіційної інформації, також є найманцем Вагнера.